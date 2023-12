Zenész-házaspár lesz a Somogyi-könyvtár első díszvendége az új évben. Csányi Valéria karmester és Kassai István Liszt-díjas zongoraművész mesél majd pályájáról muzsikával spékelve január 2-án 17 órától. Kassai István zongoraművészi diplomáját a Budapesti Zeneakadémián szerezte, amelyet egy francia diploma is követett. Pályafutása alatt több első díjat nyert, többek közt a Magyar Rádió Országos Zongoraversenyén és a párizsi Nemzetközi Debussy Zongoraversenyen. Munkássága elismeréseként Liszt-díjjal és Weiner-emlékdíjjal is méltatták. Csányi Valéria szintén a Zeneakadémián szerzett karmesteri diplomát, majd többek között bécsi és salzburgi mesterkurzusokon pallérozta tudását. 1983 óta vezényel a Magyar Állami Operaházban, de vendégszerepelt Ausztriában, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Svédországban és Mexikóban is.

Január 8-án Bubryák István hívja filmklubjában színháztörténeti időutazásra az érdeklődőket. A Kibicsaklik a szó, ha nem értik: dadogni kezd című összeállítás Mentes József, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagjának kedvenc szerzőit, verseit és színdarabjainak részleteit vonultatja fel olyan ünnepelt színészek előadásában, mint Törőcsik Mari, Földi Teri, Mécs Károly és Kőszegi Ákos.

Január 15. és 19. között az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét valósul majd meg a könyvtárban a Mályvavirág Alapítvánnyal közös szervezésben. A kampányhét célja idén is az lesz, hogy felhívják és ráirányítsák a női olvasók figyelmét a megelőzés, a rendszeres rákszűrés fontosságára és a HPV elleni védőoltás lehetőségére. Lesz kerekasztal-beszélgetés, tematikus könyvajánló, közös gyöngyfűzés és villámkvíz-játék zsákbamacska ajándékkönyvekkel.

Január 17-én Timár Kriszta kolléganőnk várja könyvklubjába a jó könyvek rajongóit ezúttal rendhagyó helyszínen, az IH Rendezvényközpontban.

Január 18-án pedig lapunk egykori fotóriportere, Schmidt Andrea fotóművész képeinek gazdag válogatásából, portrékból, tájképekből, sajtófotókból nyílik kiállítás 17 órakor a könyvtár Dóm téri főépületében, amelyet Kisimre Ferenc publicista nyit majd meg.

Az év eleji programkavalkád január 22-én filmvetítéssel zárul. A Madách Színház film-szín-játékát tekintheti meg a közönség Írók – sorsok – szerelmek: A két egyetlen – Karinthy frigyes nagy szerelmei címmel. A főszerepeket Jordán Adél, Fekete Réka Thália és Fekete Ernő alakítják.

Képalá: Filmvetítéseket, pódium-beszélgetéseket és fotókiállítást is kínálnak a közönségnek. Archív fotó: