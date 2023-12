Szeged. Csaknem kétmillió kockából fog állni az a nagyszabású Lego-kiállítás, amely december 29-én 9 órakor nyílik a Szent-Györgyi Albert Agórában. A kocka-napok másnap 18 órakor zárul. Egyedi formában mutatnak majd be a Lego-építmények film- és videojáték-jeleneteket. A látogatók találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel- és DC-világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből. Gigantikus építmények is megtekinthetők lesznek, amelyek a világ csodáit és ismert épületeit ábrázolják. Mindemellett a gépeket, járműveket kedvelők is kedvükre szemezgethetnek majd a gazdag kollekcióban. Számos mozgó építmény is kiegészíti a kiállítás anyagát. A tárlat mellett Lego-játszóház is megnyitja kapuit, ahol a különböző méretű mozaiképítések mellett lehetőség lesz egyedi tervezésű építmények összerakására is. A legkisebbeknek pedig játszószőnyegen Duplo® építési lehetőséget biztosítanak. A rendezvény kétéves kor alatt ingyenesen látogatható, kétéves kor felett a jegyár egységesen 1500 forint fejenként. Jegyek a kiállítás ideje alatt a helyszínen készpénzért vásárolhatók.