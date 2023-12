Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ebben a tanévben is két nyílt napot tart a felvételiző diákoknak. Az elsőt december 18-án rendezik meg a kar főépületében, ahol többek között miniórákkal is készülnek a szervezők. A húszperces előadásokra december 14-én 20 óráig regisztrálhatnak az érdeklődő diákok és akár kísérőik is. Téma lesz a mesterséges intelligencia és a kosztümös filmek női ruhái, Mátyás király könyvtára és Shakespeare állatkertje. Sőt, a filozófus oktatóktól akár azt is megtudhatják a résztvevők húsz percben, hogy mi az élet értelme. Az eseményen, tanítási nap lévén, igazolást kérhetnek majd a diákok. A nyílt nap más programjaira bárki szabadon ellátogathat, de a miniórákra regisztrálni szükséges. A BTK honlapján szakok, időpontok és akár címek szerint is válogathatnak a diákok. A második, január 27-i nyílt napra a kar hasonló programmal készül.