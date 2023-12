A Szeged folyóirat szerkesztősége címlapfotó pályázatot is hirdet. Olyan kizárólag Szegeden készült felvételeket várnak, amelyek rendezvényeken, eseményeken készültek, vagy szegedi épületeket, köztereket ábrázolnak, de legalábbis a városhoz kapcsolódnak. Egy-egy pályázó legfeljebb öt, eddig még publikálatlan fotóval nevezhet, csak olyan felvételekkel, amelyek még sehol sem jelentek meg. Az is kizáró ok, ha valaki a közösségi médiában korábban már publikálta a képet. A pályaműveket e-mailben, a [email protected] címen várják 2024. április 15-ig. A pályázat jeligés, a jeligéket lezárt borítékban kérik föloldani. A borítékot személyesen a Somogyi-könyvtár adminisztrációs pontján lehet leadni, vagy a 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. címre kell postázni. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli majd. Az első helyezett 50 ezer, a második 30 ezer, míg a harmadik 20 ezer forintot kap. A szakmai zsűri által kiválasztott (tehát nem kizárólag a díjazott) műveket a Szeged folyóirat címlapjainak elkészítéséhez fölhasználják, ezáltal publikálási lehetőséget biztosítanak a sikeres pályázóknak.