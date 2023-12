Kasik László, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatási dékánhelyettese köszöntötte az érdeklődő diákokat és szülőket a hétfői, kari nyílt napon. Elmondta, a szegedi bölcsészkart nem csak a hazai, de a nemzetközi felmérések is a legjobbak között tartják számon. Ismertette az idei és a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárás legfőbb változásait. Többek között, hogy a szegedi bölcsészkaron immár csak az anglisztika, az angol nyelv és kultúra osztatlan tanár, a régészet és a pszichológia szakok esetében kötelező előfeltétel az emelt szintű érettségi. Felhívta arra is a résztvevők figyelmét, hogy a megszerezhető ötszáz pontból száz úgynevezett intézményi pont, amelyeket nem csak különböző versenyeredményekkel tudnak megszerezni a felvételizők, hanem az egyetemek által szervezett tevékenységek is pontot érnek. Például a régészeti tanszék esetében a nyári és őszi gyakorlatok.