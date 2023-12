December 11-én 16 órától a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában mutatják be az „Amiről nem énekelt soha senki…” című tanulmánykötetet, amelyet az idén hatvan éve elhunyt Sík Sándorról készült írásokból szerkesztett Miklós Péter történész, egyetemi tanár. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány gondozásában megjelent könyv szerzői között a szerkesztő mellett ott van a József Attila-díjas szegedi író, költő, Bene Zoltán, és Máté Zsuzsanna főiskolai tanár, aki a szegedi munkacsoport köztestületi tagja is egyben. A tudományos ülésen négy előadás hangzik majd el, amelyek a legendás egyetemi oktató és irodalomtörténész, a hatalmas műveltségű keresztény humanista szellemi örökségét mutatják be különböző nézőpontokból.