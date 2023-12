Az első tő 2008-as és szinte mindent túlélt. Egyik télen, hogy meg ne fázzon, a hőcserélő mellé tették éjszakára, ami reggelre lepörkölte a leveleit. De még azt is túlélte. Most is tele van citrommal. Gárgyán Zoltán az ünnepek előtt, múlt hét szerdán készítette el a Facebook-oldalt (Magyar Citrom Ásotthalom), majd csütörtökön annyi üzenetet kapott, hogy a telefonján összeomlott a Messenger.

Az egykilós óriáscitrom. Ez az első szüret az ásotthalmi citromültetvényen Gárgyán Zoltánék tanyáján. Fotó: Karnok Csaba

Paprika helyett citrom

Az ásotthalmi Gárgyán Zoltán a kertészetbe nőtt bele. Háromévesen már cipelte a paradicsomos ládát, majd 2010-ben elvégezte a kertészeti főiskolát Kecskeméten. Azt mesélte, hogy a citrom előtt paprika volt a fóliában, de amikor a Lidl 1000 forintért adta a paprika kilóját, tőle pedig 160-ért vette meg, nem tetszett neki, hogy a kereskedő zsebét tömi. Most az a céljuk, hogy a közvetlenül a fogyasztónak adják el a citromot kereskedő közbeiktatása nélkül. Egyelőre sikeresek, annyira, hogy meg is lepődtek rajta mekkora a kereslet a kezeletlen citromra.

Zolika és Ádám is segít

A Messenger összeomlás után szombaton a helyi piacra is kimentek, ahol egy rekesz nem volt elég. Zoltán és édesapja, András nem hitték volna, hogy egy kis faluban így elfogy a citrom, vitték mint a cukrot és még haza is kell menni még egy ládáért. Gyorsan terjed a hírük, mert érkezett már vevőjük Győr-Moson-Sopron vármegyéből is. A következő generáció is lelkesen részt vesz a munkában. Zoltán két fia, a három és féléves Zolika és a másfél éves Ádám is lelkesen indulnak a fóliába a kis traktoron. Az akkumulátoros járművet a nagyobb fiú vezeti, Ádám a pótkocsin utazik. A citromot is szeretik mindketten. Zolika magában is megeszi, azt mondja, nagyon szereti.