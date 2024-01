Kopottan és fakón, de három évtized után még mindig látható Makón egy kisgazda plakát. A főtéri Lordok háza polgármesteri hivatal felőli árkádjának belső falára ragasztották, az idők viharát alighanem azért vészelte át, mert 3 méter magasan van. A plakát az Egyesült Kisgazdapárt (EKGP) miniszterelnök-jelöltjét, Szabó János agrárminisztert ajánlotta az emberek figyelmébe azzal a szlogennel, hogy

Ránk szavazzon, hogy földje, vagyona megmaradjon!

Fotó: Szabó Imre

A kisgazdákra ma már csak az idősebbek emlékeznek, a rendszerváltás utáni években viszont meghatározó jelentőségűek voltak. Az EKGP még Makón is feledésbe merült, pedig a város első polgármestere, a tavaly elhunyt Sánta Sándor egy időben az ő soraikban politizált. A pártot 1993 novemberében a Torgyán József elnökkel szembe került kisgazdák alapították. A párt makói plakát kiragasztásának évében, az 1994-es választáson aztán mindössze 1,3 százalékot ért el, így kiesett a parlamentből.

A plakáton látható Szabó János egyébként, noha tápiószentmártoni születésű volt és ott is halt meg 2021-ben, vidékünkhöz is kötődött. Jogi diplomát a szegedi egyetemen szerzett, dolgozott a szegedi katonai ügyészségen, a Termelőszövetkezeti Tanács itteni irodáján és a megyei tanácsnál is.