Első itteni javaslata volt, hogy a város vásárolja meg az egykori püspökkertet. Ebből alakították ki az egykori Horthy, jelenleg Petőfi parkot

– emlékeztetett. Arról is szólt, hogy nem csupán cikkeivel, politikai munkásságával és a rászorulók segítésével szolgálta a közjót: közvetlenül a második világháború után, már idősen, személyesen járta a vidéket, hogy újjászervezze a szétzilált közigazgatást. Egy ilyen alkalommal még az is megtörtént, hogy Kiszomboron másodmagával fosztogatókat kergetett el.

A koszorúzást követően Szikszai Zsuzsanna könyvtár- és múzeumigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy az egykori országgyűlési képviselő József Attilával is jó barátságban volt. Nem csak a költészetről, de a fiatal költő mindennapi gondjairól is gyakran beszélgettek.

Ilyenkor gyakran előfordult, hogy a poéta zsebébe csúsztatott néhány bankót, és azt mondta, valamelyik ügyfele küldi, mert nagyon tetszett neki az egyik verse

– idézte fel.