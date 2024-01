A küllemében is a '70-es éveket idéző, kortörténeti dokumentum egy középkori kódexhez hasonló díszítésekkel, rajzokkal és különleges bejegyzésekkel örökítette meg a brigádok életében bekövetkező fontos eseményeket és kihívásokat. Ez a naplóvezetési szokás a ’70-es, ’80-as években élte virágkorát. Ebben az időben még a legkisebb, akár 5-6 fős üzemekben is brigádokat alapítottak a dolgozók. Mindez hamarosan filmen is megelevenedik, a szentesi származású Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, Karinthy-gyűrű kitüntetéssel elismert színész, a magyar underground filmkészítés egyik legismertebb alkotója vetett rá szemet. Éppen előző, részben a Petőfi épületében felvett A delelő obsitos és a fekete bárány című alkotásának forgatása idején jutott el hozzá az eredeti brigádnapló.

Nagyon beindította a fantáziámat ez a különleges kortörténeti dokumentum, hiszen szentesiként már a lapozgatása közben is megelevenedtek előttem ezek a furcsa, izgalmas korabeli események, hogy például a tiszai híd megépülése vagy egy gyár, a Kontakta megnyitása hogyan hatott a brigád dolgozóinak életére

– tudtuk meg Szőke Andrástól, a film rendezőjétől.

Megjelennek itt olyan, a korszakra egyedileg jellemző fogalmak is, mint a hiánygazdaság, akadozó áramellátás, hiánypótlás, egyéni vállalások. Ezeket a kihívásokat pedig sokszor úgy oldják meg a brigádok tagjai, amit én leginkább az alábbi fogalommal tudok jellemezni: kelet-európai kreativitás

–fogalmazott Szőke András.

Az ötletből csakhamar megszületett egy játékfilm, Mészáros Zoltán produceri segítségével. A korabeli konyhának autentikus helyszínt találtak a környékben. A múltidézés azonban inkább eszköz, mint nosztalgia, segítségével aktuális példahelyzeteket ismerhetünk meg, melyet a rendezőre jellemző szatirikus hangvétel tesz mélyen átérezhetővé.

A feledhetetlen filmélményt Szőke András rendezői és színészi bravúrjain kívül számos hazai kiválóság garantálja. Többek között Reviczky Gábort, Szarvas Józsefet, Györgyi Annát, Fábry Sándort, Badár Sándort, Gáspár Tibort, Zelei Gábort, Vida Pétert, Kautzky Armandot és Bede Róbert mesterszakácsot is megnyerte a filmnek.

A díszbemutatót február 5-én, hétfőn 18 órakor tartják a Petőfi komplexumban létesült Tóth József Színház és Vigadóban, utána a Petőfi Caféban találkozhatnak az alkotókkal. A vetítés ingyenes, jegyeket a színház pénztárában lehet hozzájutni keddtől. A nagy érdeklődésre való tekintettel lesz egy vetítés másnap, 6-án is.