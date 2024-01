Február első szombatján idén is a móka és a vidámság kapja a főszerepet a Petőfi-telepi Művelődési Házban. A Böllér nap és télbúcsúztató farsangi mulatság szervezői ismét minden generáció nevetőizmainak megdolgoztatására vállalkoztak.

Az intézmény udvarán 15 csapat méri össze kolbászkészítő tudását. Minden évben akadnak formabontó megoldások is.

– Volt már közönségdíjas citromos ízesítésű kolbász és paprika nélküli is – mondta el Farkasné Frecot Tünde intézményvezető, majd nagy mosollyal hozzátette, hogy utóbbi esetében a versenyzőket az újítási szándéknál sokkal inkább az elfogyasztott pálinka motiválta a paprika kihagyására.

A böllérek a szaktudásukon, azaz belbecsükön túl a külcsínt illetően is megméretnek, ugyanis gazdára talál majd a Legszebb böllér díj is. Sőt, még szakmai kommunikációs képességeiket is megvizsgálják.

Hozzánk a disznó már tárgyiasult formában, darált húsként kerül. De azért a böllérnek, ugye, értenie kell a disznó nyelvén. A leghitelesebben röfögő böllért díjazzuk a röfögő versenyen

– részletezte vidáman Farkasné Frecot Tünde.

A telepi asszonyok a Telep legcsodálatosabb fánkja díjért küzdhetnek, a pálinka kvíz során pedig ötféle szíverősítőt kell majd kóstolás után beazonosítaniuk a versenyzőknek.

Gyerekek és felnőttek egyaránt megmérethetik magukat a jelmezversenyen, amelyre regisztrálni telefonon és személyesen a művelődési házban lehet. A program végén pedig a telet jelképező Illés is tűzre kerül. Siratásáról idén is a Genéziusz Színház tagjai Horváth István vezetésével gondoskodnak.