Bár programok tekintetében még nagyon nem indult be az új év, néhány érdekességet erre a hétre is össze tudtunk szedni programajánló podcast-ünkben. A színházban például most rengeteg műfajban lehet darabokat nézni: lesz Oscar-díjas filmadaptáció, improvizációs est és balett is. Visszatér Szeged nagysikerű programja, a használtcikk börze is a Mars térre, lehet ingyenesen tanulni meditálni és megalakult a magányosok klubja is, ahova várják a szingliket. A legizgalmasabb programnak pedig Timár Kriszta könyvklubja ígérkezik, ahova ezúttal az egyik legsikeresebb kortárs szerző, Lakatos Levente érkezik, méghozzá legújabb könyvének főszereplőjével, Kiara Lord pornósztárral. Moziajánlónkban szintén túlsúlyba kerültek a 18-as karikás alkotások, ez azonban csupán a kínálatnak köszönhető. Böngésszenek most is együtt a programok között újságíró kollégáinkkal.