Tovább dübörögnek a könnyűzenei és kulturális programok a Népkertiben. A vásárhelyi fiatal művészek bemutatkozása elnevezésű programsorozat folytatódik idén is. Tavaly előbb Szabó Klára Petra, majd Nagy-György Ágnes képzőművész beszélt szakmai életútjáról, ezúttal pedig, január 9-én, kedden 18 órától a 67. Vásárhelyi Őszi Tárlat egyik kiemelt díjazottja, Kotormán Ábel szobrászművész teszi ugyanezt. A vásárhelyi alkotó 2017-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Szerepelt annak Best of Diploma című kiállításán egy életnagyságú, ülő alakot formázó szoborral. Édesapja, Kotormán László és két nagybátyja, Kotormán Norbert és Kotormán Patrik szintén szobrászok, édesanyja pedig iparművész.

Ám előbb még, könnyűzenei programokra is invitál Varga Anikó rendezvényszervező: előbb a január 5-én, pénteken 19 óra 30 perckor kezdődő Smink, majd másnap 19 órától tartandó Omlett koncertekre. Folytatásként január 11-én, csütörtökön este fél hattól Soós Emőke, a békéscsabai Napsugár Bábszínház bábszínésze lesz a vendég, aki szerint az általa képviselt műfaj képes az irodalmat, a zenét, a képzőművészeti alkotásokat életre kelteni. Egy nappal később, január 12-én, pénteken már évindító Kvíz Esten mérkőznek a mindig elszánt csapatok. Január 13-án szombaton pedig a pARTitúra Band zenél 19 órától. Legutóbbi telt ház fogadta az ImproEst-et, január 19-i kultúra napi programjukon ugyanez várható. A hó végéhez közeledve lesz még Lili&Miki, illetve Traubi koncert.