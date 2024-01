Csupán néhány napig látható az a kuriózumnak számító, helytörténetileg is igazán értékes portré a vásárhelyi könyvtár Hanna Mela kiállításán, amelyet kedden délelőtt helyeztek el az olvasóteremben. A Nyizsnyai Aranka, egykori óvónőt megörökítő portré restaurálása nemrégiben fejeződött be, ezért csak most egészült ki az alkotással a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár olvasótermében még decemberben megnyílt tárlat. Az aradi születésű, de Hódmezővásárhelyhez és Mártélyhoz számos szállal kötődő Hanna Mela sokoldalú kifejezőkészsége, gazdag stílusvilága génjeiből ered. Unokaöccsének fia a világhírű filmkészítő, William Hanna, aki Joseph Barberával együtt hét Oscar-díjat kapott.

A festőművész még 1931-ben örökítette meg Nyizsnyai Arankát, aki óvónőként kiemelkedő szerepet töltött be a város kisgyermek-nevelésében, ezen kívül a Református Nőszövetség elnöke is volt. A Hanna Mela által készített arckép a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség tulajdona, csakúgy, mint további nagyjából 16 festmény.