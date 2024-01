Hódmezővásárhely közgyűlése idén hivatásos egyéni kategóriában Lányi Lajos énekesnek, zeneszerzőnek, szövegírónak, csoportos amatőr kategóriában pedig a Napraforgó Népdalkörnek ítélte oda a Vásárhelyi Művészeti-díjat.

A Napraforgó Népdalkört 2004-ben alapította Asztalos Sándor, aki 2010-ben bekövetkezett halálig vezette a kórust. Rövid ideig szakmai vezető nélkül maradt a népdalkör, majd Czékmánné Fejes Katalin vette át az irányítást, 2013-tól pedig Berei Erzsébet folytatta elődei munkáját.

Lányi Lajos zenész-pedagógus családban nőtt fel Hódmezővásárhelyen. Alapítója az 1995 óta aktív Kozmix együttesnek. Kilenc arany stúdióalbum, koncertek sokasága, számos szakmai és közönségdíj jelzi sikerét. Azon ritka zenekarok egyike, amely eredeti felállásban játszik és a határon túl is összehozza a magyar közösséget. 2003-ban a rádiók legtöbbet játszott dala Lányi Lala a Baby Gabyval közös Őrült szerelem című száma lett. Lányi Lala zenei producerként a ’90-es évek második felétől tevékenykedik. Társadalmi felelősségvállalása is meghatározó, szülővárosa felé is.