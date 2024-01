A Kisteleki Festőművész Kör vezetője, Szombathelyi Árpád nyitotta meg a tárlatot, mely február elejéig tekinthető meg

Hegedűs Fanni, a Kisteleki Képzőművész kör tagjának nyílt kiállítása csütörtökön délután a Klebelsberg Művelődési Központban. A megnyitó alkalmából Szombathelyi Árpád, a kör vezetője köszöntötte a szép számú érdeklődőt. Mint azt kiemelte, egyre nő a tárlatok megnyitójának látogatottsága, és örömét fejezte ki, hogy idegenekkel is találkozik ilyenkor.

Az alkotóval, Fannival kapcsolatban elmondta, hogy óvodás kora óta ismeri, és követi tevékenységét. Nem csak a festészet, hanem a lovaglás terén is, hiszen Fanni életében meghatározó a lovak és a lovaglás szeretete. Nem véletlen hát, hogy a kiállítás egyik oldalán a paravánokon csak lovas képeket lehet látni. A sorozat első darabját ki is emelte Szombathelyi Árpád, hiszen az Fanni kedvenc, saját lovát ábrázolja.

A kiállítás másik oldalán kisállatok, csendéletek, önarcképek és más képek. Ezek kortárs stílusúak, bár a kortárs kifejezésnek a meghatározása nehéz, akár életkortól függően is más lehet – mutatta be a kiállítás másik részét a házigazda, aki azt is kiemelte, hogy örül annak, hogy Fanni nem várta meg első kiállításával az időskort, hanem 20 évesen belevágott. Tette ezt azért is, mert a kiállított képeket meg is lehet vásárolni, és az így szerzett bevétel támogatja a lovával kapcsolatos kiadásokat.

Szavait követően a kiállító, Hegedűs Fanni mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatták az alkotásban és a kiállítás létrehozásában, egy üveg borral köszönte meg Szombathelyi Árpád támogatását és segítségét, majd a képek megtekintésére és a terített asztal meglátogatására kérte a kiállítás közönségét.

A kiállítás február 9-ig tekinthető meg a művelődési központban, annak nyitvatartási idejében.

