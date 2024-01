Németh György varázslatos világba kalauzol el minket. Messzi országokat járt be, távoli képei ezeknek az országoknak a közösségeit mutatják be. Mindeközben nem feledkezett meg arról a közösségről sem, ahonnan indult, hiszen szívügyének tekinti a Homokhátság tanyavilágának bemutatását, megőrzését, a jövőnek való átadását. A közeli képein ez a lassan eltűnő világ mutatkozik be számunkra