Újabb fontos szereplőről rántotta le a leplet a Szegedi Szabadtéri Játékok pénteken közleményében. A Daphne Du Maurier regényén alapuló Rebecca ősbemutatója Béres Attila rendezésében sztárgárdát vonultat fel. A legfőbb szerepekben Gubik Petra, Janza Kata, Gallusz Nikolett és Dolhai Attila lép majd a Dóm tér nagyszínpadára, hozzájuk Szaszák Zsolt csatlakozik a zavart elméjű Ben szerepében.

A Manderley-uradalomban dolgozó férfi alakja különös funkciót tölt be a narratívában. Sokáig az egyetlen, aki társadalmi rangban és határozottságban is elmarad a Gubik Petra által játszott, kezdetben félénk, új úrnő mögött, ám akaratlanul is hatalmat gyakorol felette a birtokában lévő, Rebecca halálának körülményeit felfedő információkkal.

A színművész elmondta, az egyik legnehezebb kihívás számára az olyan szerepek megformálása, ahol a karakter egyedüli tudása hordozza a cselekmény kulcsát.

Én vagyok, Maxim de Wintert leszámítva, az egyetlen olyan ember az előadásban, aki ismeri a teljes történetet, és hogy ki is Rebecca, ez a szinte misztikus lény, szellem. Ez igenis nehéz, mert ez a szereplő nincs végig színen, mégis jeleznünk kell, hogy valahol ő a kulcsfigurája az egésznek: tőle tudja meg „Én”, hogy hányadán állunk Rebecca történetével, úgyhogy izgalmas lesz ennyire besűríteni ezt a feladatot

– fejtette ki.

Kitért arra is, hogy karakteralkotásában a rendezői útmutatás mellett a partnerekkel való összhang is meghatározó erővel bír majd.

Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Gubik Petrával, aki egy példakép a számomra, hogyan rezonálunk majd egymásra. Emellett a legfőbb, amit ebben a helyzetben keresnék, hogy hogyan tudok majd úgy titokzatos maradni, hogy mögötte akár a pszichés problémát is megjelenítsem, amely Bennek ugye a sajátja, ahogy azt tudjuk mind a regényből, mind a Hitchcock-filmből. Remélem, Béres Attilával eredményesen tudunk majd együtt dolgozni ennek a pszichés gátnak a megtalálásában

– mondta a fiatal musicalszínész, aki a Sztárban sztár leszek! műsorban is bemutatta már kiemeljedő énekesi kvalitásait.

Azt is elmondta, hogy hatalmas rajongója volt a Rebecca első magyar színrevitelének, ráadásul leendő fellépőtársai alakításait is csodálattal figyeli. Pályaíve szempontjából is jelentős állomásnak minősítette a szellemi nehézségekkel küzdő, rejtélyes fiatalember figuráját.

A Szegedi Nemzeti Színházban eljátszhattam már néhány főszerepet, amelyekért nagyon hálás vagyok az előadások rendezőinek és Barnák László főigazgatónak, a Szegedi Szabadtéri Játékokon pedig egy olyan, lassan emelkedő hierarchiát tudtam a szerepeimben fölépíteni, ami számomra is hihetetlen. Az Apácashow-ban kezdtem, Janza Kata mögött ugráltam hatalmas vigyorral. Amikor a Titanicban visszatértem, már a színlapra kiírt szereplő voltam, a legkisebb, de kiírt szereplő. Utána jött Sky a Mamma mia!-ban, ami már kimondottan mellékszerep. A mostani pedig megint egy új szint, új mélységet is igényel, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a nézők reakcióját a szerepformálásomra. Remélem, hogy meg fogok felelni

– fogalmazott Szaszák Zsolt.