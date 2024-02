A betlehemes előadásokkal a városban hagyományt teremtő kisteleki Harmat József is ott van az Év embere választás tíz jelöltje között. Rá is szavazhatnak olvasóink lapunk online felületén.

A kántor és hitoktató Harmat József a kisteleki hitélet egyik motorja. Jótékonysági koncerteket szervez – a kárpátaljai gyerekeknek is gyűjtöttek –, és több évtizede művészeti vezetője, felkészítője, betanítója a helyi betlehemező csapatnak, mellyel már hatszor nyerték meg a nemzetközi betlehemes versenyt. Legutóbb tavaly a 2022-es karácsonyi produkcióval győztek, jutalmul horvátországi nyaraláson vehettek részt, illetve a három királyokat alakító diákokra és rá vatikáni kaland várt, két, Ferenc pápa celebrálta misével. A 2023-as előadással is neveztek. Az elmúlt évben az édesanyákat megható koncerttel köszöntötték, melyen ott volt anyukájával, Bárkányi Adrienn-nel a rákos betegséget legyőző, akkor 6 esztendős vásárhelyi Hudi Mira. A teljes gyógyulás kimondásáig még 10 évet várnia kell. 2022-ben az ő javára és megsegítésére is gyűjtöttek jótékonysági hangversennyel.

Harmat József 1969-ben született Kisteleken, elemi iskoláit a helyi II. Rákóczi Ferenc Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában végezte, és a szintén helyi Árpád Fejedelem Gimnáziumban érettségizett. 1992-ben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika–ének-zene tanárként kapott diplomát, majd elvégezte a számítástechnikai szakot is. 1996-ban a Budapesti Zeneakadémián felsőfokú kórusvezető-karnagy képesítést szerzett, 2004-ben a Szegedi Hittudományi Főiskolán katolikus hittan tanárként végzett, majd 2008-ban ugyanott kapta meg ötödik oklevelét, kántor-orgona szakon.

Isten egész életemben küldte hozzám az angyalokat emberek képében, akiktől hitet kaptam, elkötelezettséget nyertem

– mondta egyik interjújában, ami hűen tükrözi világlátását, szemléletét, hitét. Szentesre az a mondás igaz, hogy ott háromféle ember él: aki volt vízilabdás, aki jelenleg az és aki a jövőben lesz pólós. Kistelekre alkalmazva: a járási székhelyen szintén háromféle ember él, aki volt betlehemező, aki most az, és aki majd az lesz. És a közös nevező Harmat József.