Bözsire kerültek még olyan szavak, mint türelmetlenség, rosszindulat, betegségek, sőt a tavaszi fagy is. Volt még pár perce ezt követően, hiszen egy rövid táncház során meg is táncoltatták. A kevésbé muzikális résztvevők eközben a nőegylet által sütött fánkokból csemegézhettek. A program végén pedig felgyújtották a kiszebábot, vele együtt remélhetőleg az összes rossz dolog is hamuvá lett erre az évre.