Balogh Elemér tudományos és közéleti pályafutásában mindent elért, amit el lehetett, mégis mindvégig nagybetűs Ember maradt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Európai Jogtörténeti Tanszékének vezetőjeként működött 2005 és 2023 között. Három évig a kar dékáni tisztségét is betöltötte, valamint 9 éven át alkotmánybíróként tevékenykedett. Munkája elismeréseként 2015-ben Szeged város díszpolgárának választották meg.

A sokirányú jogászi munka mellett azonban elsődleges szívügyének mindig az oktatást tartotta. Munkásságából süt a hallgatók szeretete, erről tanúskodik ars poeticájának is beillő gondolata, amelyet vele készült beszélgetések alkalmával nem egyszer idéztek: – Én annyira szeretek tanítani, együtt gondolkodni a hallgatókkal, hogy akkor is ez csinálnám, ha fizetnem kéne érte – mondta, és valóban eszerint is él. Talán ha minden oktató, tanár, tanító így gondolkodna, akire gyermekek, fiatalok vannak bízva, jobb hely lenne az iskola mindenki számára.

Egyetemes jogtörténeti előadásai remek humoráról is legendásak. Sokat tett azért, hogy a nagy hallgatószámmal működő jogi kar ne egy „személytelen” képzés legyen, hanem a hallgatókat emberileg is megszólítsa. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a tehetségek felkarolására és motiválására: már tanszékvezetői működése első évében elindította az európai jogtörténeti tudományos diákkört, amely azóta is lendületesen működik. Ennek keretein belül személyesen foglalkozik a tehetséges hallgatókkal. Rendszeresen saját autóval, saját szervezésben bel- és külföldi tanulmányutakra viszi a fiatalokat, és közösségépítő jelleggel egyéb kulturális, baráti összejövetelekről gondoskodik.

Balogh Elemérnek a gazdag életműben orvos felesége kiváló partnere és támasza több mint 40 éve. Kilenc gyermekük van, és immár sokszoros boldog nagyszülők.