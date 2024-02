Szombaton a Dóm Látogatóközpontban adták át az idei Gelsey Vilmos-díjakat. A Szeged-Csanádi Egyházmegye és annak Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 2014-ben alapította az elismerést, ezzel is tisztelegve a névadó munkássága előtt.

A világrend fenntartása, megőrzése

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök az átadóünnepségen hangsúlyozta, a keresztény köznevelés ügye ma fontosabb, mint bármikor volt, nagyobb feladattal kell szembenéznie, mint a kommunista diktatúra éveiben, amikor az ateizmustól kellett megvédeni a fiatalságot. Most "bomlott agyú, életveszélyes ideológiák" fenyegetik több oldalról az ifjúságot, ezzel szemben kell a józan észt megóvni. Azt mondta, a díjazottak szellemi értelemben életmentő tevékenységet végeznek.

A püspöktől Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter vette át a szót, aki a díj névadója halálának harmadik évfordulójához kapcsolódó ünnepségen azt mondta, Gelsey Vilmos tudta, az ember mint társas lény a kapcsolataiban mutatkozik meg. A politikus kifejtette: elképesztő fontossága van annak, hogy a pedagógusok mit és hogyan tanítanak. A pedagógusok szakmai tudása mellett nagyon fontos a hitelességük.

A pedagógusok feladata a világrend fenntartása, megőrzése

– jelentette ki a miniszter.

A keresztény nevelés ügyében tett példamutató munkájáért méltatták Barabás Hunornét a Gelsey Vilmos-díjjal, amelyet Kiss-Rigó László püspök és Csák János miniszter adott át. Fotó: Gémes Sándor

Gelsey Vilmos-díj a szoborral

A Gelsey Vilmos-díj a szoborral kitüntetésben olyan személy részesülhet, aki hosszú idő óta példát jelentő módon szolgálja a keresztény értékekre épülő magyar társadalom fejlődését, a gazdaság, a kultúra erősítésével is a keresztény nevelés ügyét. Ezt Barabás Hunorné kapta, aki 2007-től a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatói posztját is betöltötte. Méltatásában elhangzott, áldozatos munkájának köszönhető többek között az is, hogy miután 2010-ben és 2011-ben az önkormányzatok a Szeged-Csanádi Egyházmegye segítségét kérték, a kistelepülések óvodái, iskolái megmenekültek. Igazgatósága alatt az egyházmegyéhez tartozó intézmények száma az induló hétről csaknem nyolcvanra nőtt.