– Több ok is indokolja a tagfelvételt, az egyik az, hogy kevesen vagyunk, illetve többen vannak a nők, mint a férfiak a társulatunkban, így aztán nagyon behatároltak a lehetőségeink a színdaraboknál – árulta el Dunai József, a társulat vezetője lapunk érdeklődésére.

– Nincs korhoz kötve a jelentkezés, de nem tizenéveseket, iskoláskorúakat keresünk, nekik rengeteg elfoglaltságuk van még. Férfiakat és nőket is várunk, kicsit jobban örülnénk, ha több volna a férfi – magyarázta a társulat vezetője.

Ami viszont fontos: nagy fokú elkötelezettséget várnak el a jelentkezőktől. Ha előadás van, akkor ne legyen családi program, ezt ők is így tervezik be. Betegség lehet az egyetlen kizáró ok, de még nem volt példa arra, hogy meghiúsult volna előadásuk. Próbaidőszakban heti két próba az elvárás, kedden, csütörtökön délután 5-től 8 óráig, premier előtt minden nap – avatott be a részletekbe Dunai József. Csak olyanokat várnak, akik mindezt össze tudják egyeztetni a munkahellyel is.

Beszélgetések és próbajátékok során kiderül, ki az alkalmas, és hogy tudnak-e együtt dolgozni, tehát nincs olyan elvárásuk, hogy valaki megtanult verssel, monológgal menjen meghallgatásra hozzájuk.

– Dunai-Imre Tünde dramaturg-rendező a meglévő karakterekre írja rá a szerepeket, ahogyan a legutóbbi két darabnál ez tökéletesen sikerült – mondta a társulat vezetője.

Menet közben a már futó darabokban nem változtatnak, tehát A macska című aktuális előadásukat is a meglévő szereposztásban játsszák tovább. A májusi két előadásig bezárólag telt házas minden időpont a padlásszínházban, illetve még egyeztetés alatt van az újabb kőszínházi évadzáró, a Tóth József Színház és Vigadóban.

Aki kedvet kapott, hogy színpadra álljon a lelkes csapat tagjaként, a társulat közösségi oldalán megtalálja a jelentkezési információkat.