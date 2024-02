A busójárás idején Mohácsra olykor százezer ember is elmegy, ám nem jut el mindenki. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az UNESCO által kulturális világörökségként számon tartott hagyományainkat szerte az országban minél többen megismerjék

– mondta a szombati makói busófelvonulás egyik szervezője, Bősz Gábor. A beöltözés az ő családjában apáról fiúra száll, beleszületett.

A Maros-parti városban immár sokéves szokás, hogy a tél végét várva meghívják az igazi mohácsi sokácokat, és velük együtt igyekeznek véget vetni a leghidegebb évszaknak. A 8 fős, maszkos-kereplős csapat szokásos felvonulásához ezúttal is lovas kocsik, lovasok és muzsikusok, illetve helyi hagyományőrzők csatlakoztak – utóbbiak a menet élén vitték a a tűzre szánt kiszebábot. A séta – amelynek a hagyományai a városban a 19. századig nyúlnak vissza – ezúttal is a József Attila Múzeum skanzenjében ért véget. Az intézmény udvarán táncház és kézműves foglalkozások várták a szép számú érdeklődőt. Aki akarta, a csörögefánkot is megkóstolhatta.