A Délmagyar podcastben Kállay Bori művésznővel és László Boldizsár operaénekessel beszélgetünk. A beszélgetés apropója a február 11-ei Ajk az Ajkon című operettgála. Kállay Bori azt is elárulta, hogy Szeged nagyon meghatározó számára, ezért mindig szívesen jön a városba. A podcastben kitértek arra is, hogy milyen dalok hangoznak majd el a műsorban. Kiderül az is, hogy mi az oka, hogy ennyien szeretik az operettet.