A Délmagyar podcast legújabb műsorában Simon Adriennel beszélgetünk, aki elsősorban költészeti és szerkesztői tevékenységéről ismert. A podcast érdekességét az adja, hogy a költőnő saját verseit is felolvassa az interjú során - sőt, egyik kollégánk, Majzik Attila is bemutat néhány verset Simon Adritól. Érdemes meghallgatni a legfrissebb műsort, hiszen az előbb említett izgalmas kitérők mellett megtudhatjuk, hogy milyen is írással foglalkozni ma Magyarországon.