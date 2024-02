Egy szegedi egyetemista, Kása-Mónus Dominika lett idén a Somogyi könyvtár rekorder olvasója. Több mint 270 könyvet kölcsönzött ki egy év leforgása alatt, ebből 140-et el is olvasott. A többibe csupán belekezdett, mert nem nyerte el a tetszését, összességében azonban ezekkel együtt százezer oldal körül van, amin 365 nap alatt átrágta magát. Podcast adásunkban beszélgettünk vele arról, mi szerettette meg vele az olvasást, nem zavarja-e, hogy kortársai körében ma már sajnos csodabogárnak számítanak az olvasó emberek és arról is, mik a saját kedvencei és miket ajánlana azoknak, akiket eddig még nem szippantottak be a nyomtatott történetek, de szeretnének jó élményt szerezni.