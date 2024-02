A Premier Művészeti Szakgimnáziumot 2010-ben alapította Békéscsabán Kulcsár Sándor harmonikaművész-tanár, majd egy évre rá Szegeden, 2013-ban pedig Budapesten is társintézményt nyitott. Az iskolalánc profilját a könnyűzene és a kortárs-modern tánc oktatása adja, de a szakvizsgák mellett az érettségire is fekészítik a szakgimnazistákat. Öt éve immár alapfokú zeneoktatás is zajlik az intézményekben, és felnőtteknek is kínálnak hangszeres és énekes képzéseket, amelyekhez nem szükséges előképzettség. Így óvodásoktól a nyugdíjasokig tart a diákok merítése.

Kulcsár Sándor iskolaigazgató elmondta, a könnyűzene elnevezés csalóka, ugyanis koránt sincs könnyű dolga a diákoknak. A képzés klasszikus alapokra épül, majd szerteágazik a dzsessz, a rock, a pop felé.

Az ének a legfelkapottabb, a gitár a második legnépszerűbb. Utána következnek a billentyűs, majd a fa- és rézfúvósok hangszerek. A szakvizsgai tételsor nehezebb, mint a dzsessz tanszakon. Szóval a könnyűzene egyáltalán nem könnyű. Sok klasszikus végzettségű zenetanár is beiratkozik hozzánk

– mondta el lapunknak az igazgató, aki idén is meghirdette a Jövő Muzsikusai versenyt, amelyre könnyűzenei énekes és gitáros előadók jelentkezhettek szerte az országból, akik szeretnék megmutatni vagy kipróbálni magukat a színpadon pop-rock-dzsessz kategóriákban.

Kulcsár Sándor elmondta, az elődöntő online zajlott, és hazánk minden részéről küldtek be kis videókat versenyzők produkcióikról. A 120 jelentkezőből a szakértő zsűri válogatta ki azt a negyven főt, akik a március 9-én zajló döntőben megmérethetik magukat élőben a szegedi iskola színpadán. Két korcsoportban hirdetnek majd első három helyezést, a 14-20 és a 21-40 éves kategóriákban. A dobogósok 50, 30 és 20 ezer forint pénzjutalmat kapnak.

Amatőrök és profik is jelentkeztek a legkülönfélébb stílusokban

– mondta az igazgató, aki maga is zsűritag. A bíráló bizottság elnöke Fehér Adrienn EMeRTon-díjas színésznő, énekesnő. Mellettük a zsűri asztalánál Csomor Csilla színművésznő, Horváth Elek dzsessz nagybőgőművész-tanár, Neumann Balázs dzsessz zongoraművész, zeneszerző és Novák Géza hangtechnikus, az iskolafenntartó Magyar Pünkösdi Egyház oktatási főigazgatója foglal majd helyet.

A koncert a nagyközönség előtt nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várnak a közönség soraiba.