A legelső dokumentált magyarországi per Buda város évkönyveiben maradt ránk az 1400-as évekből, a legutolsó boszorkányégetés pedig 1756-ból ismert. A Spanyol Királyság területén viszont még 1834-ben is volt halálos ítélettel záruló ügy. Propper Valéria megemlítette azt is, hogy 11 évvel ezelőtt az Afrika délkeleti csücskében található, világtól elzárt királyságban, Szváziföldön százötven méterben maximálták a boszorkányok repülési magasságát azért, hogy ne zavarják a légi forgalmat.