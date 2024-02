–Egy sorozatot is elkezdtünk, és hagyományt is teremtenénk vele, az Imaházi Esték címmel minden hónapban tervezünk egy-egy olyan közérdeklődésre számot tartó előadást tartani, amelyben neves személyek jönnek el közénk, és másokat is érintő, érdeklő témában tartanak előadást. Az indító alkalmon Tóth Ferenc nyelvésztől egy olyan héber nyelvi érdekességekről szóló előadást hallgattunk meg, amely úgy gondolom, ezen a területen párját ritkítja. Már készülünk a következő előadásra is, Csikány Tamás hadtörténészt várjuk majd Budapestről, aki a Hadtörténeti Intézet a honvédség egyetemének professzora, ő március 21-én az 1848/49-es szabadságharcról és forradalomról tart egy nagyon érdekes előadást