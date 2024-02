Február 14-én tartják Timár Kriszta Könyvklubjának következő összejövetelét is, amelyen egy igazi romantikus kötetet, Ali Hazelwood: A szerelem képlete című történetét beszélik ki. A 17 órakor kezdőd eseményre azokat is várják, akik nem olvasták a regényt, hiszen a cél minden foglalkozáson az, hogy egy történet apropóján egy kellemes beszélgetés indulhasson. Ez esetben pedig nem csupán egy romantikus történetről van szó: szóba kerül a nők helyzete a tudományban, illetve az is, mennyire nehéz kapcsolatokkal a háttérben vagy éppen azok nélkül boldogulni a kutatók világában.