Ismét szerző vendége lesz Timár Kriszta könyvklubjának. A Somogyi könyvtárban szerdán 17 órakor kezdőd rendezvényen lapunk újságírója Iglódi Csabával beszélget majd a Dreher-Szimfónia című családregényéről. A megjelenésében is impozáns kötetben a sörfőző Dreher család négy generációjának sorsáról mesél kétszáz évet átölelve. Megtudhatjuk, miként építette fel – egymás után uralkodva, de az elődök gazdag hagyatékára támaszkodva – különleges világát az Alapítót követő Sörkirály, az örökébe lépő Innovátor, és az önhibáján kívül vesztessé lett Egyesítő. Iglódi Csaba értő tolmácsolásában a család történetének követése során megelevenedik a napóleoni háborúk utáni Bécs belvárosa, inasként követve egyik hősünket elutazunk Európa fontos központjaiba, és eljutunk Angliába is, ahol az ipari kémkedéstől sem riadunk vissza. Utunk során feltűnnek a kor hírességei: zeneszerzők, színésznők, különféle hercegek és grófok, valamint úri- és névtelen lányok a félvilágból. Eldönthetetlen, hogy melyik valós alak közülük, és ki csupán az alkotó képzelet szüleménye. A könyvklubban Iglódi Csaba mesél majd a regényt megelőző kutatási munkákról és arról is, hogyan fogadták művét a Dreher család ma élő leszármazottai.