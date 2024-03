Az ünnepség szónoka, Szikszai Zsuzsanna a Délmagyarországnak elmesélte, a megyei és országos lapokban is publikáló Asztalost városi szerkesztőségekbe is hívták dolgozni, ő azonban a felkéréseket azzal utasította vissza, hogy ő palotai paraszt akar maradni. A hatalomhoz nem idomult, egy verse miatt Márianosztrát is megjárta. A makói József Attila Múzeum igazgatója felidézte: máig élő helyi lapot alapított-szerkesztett és a helytörténeti kollekció legtöbb tárgyát is ő gyűjtötte össze barátaival.

Az idősebb palotaiak közül nagyon sokan máig emlékeznek rá

– tette hozzá.

A tájházat a koszorúzás után meg is lehetett tekinteni. A kisváros polgármestere, Perneki László azt mondta, feltett szándékuk, hogy a jelenleg szétszórt múltidéző gyűjteményből a makói múzeum szakmai segítségével igényes kiállítást alakítsanak ki.

A megemlékezés után a Helytörténeti Füzetek című kiadványsorozat 3. kötetét mutatta be a Kelemen László Művelődési Házban a Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület. A kerekasztal-beszélgetést kulturális műsor színesítette helyi fellépőkkel. A csaknem 200 oldalas, fotókat is tartalmazó kötet többek között a helyi templom, illetve 1750-től a település egészségügyi ellátásának történetét, az egykori csanádpalotai malmokat, a régi tanyai életet, a Kelemen László emlékét őrző alapítványt mutatja be, illetve Dér István festőművész emlékét idézi meg. A könyvbemutatót követően az ő képeiből rendezett kiállítást is megnézhették az érdeklődők.