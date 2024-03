Aradi vár – külföldieknek belépni tilos A 18. században épült, Vauban stílusú erőd nem látogatható. Hatalmas falai és impozáns bástyái védelmet nyújtottak az inváziókkal szemben, és a korabeli katonai vitézségről tanúskodtak. Építését 1763-ban Mária Terézia kezdeményezte. Az évszázadok során számos ütközet szemtanúja volt, köztük a hírhedt 1848/49-es magyar forradalomé, amely során a magyar szabadságharcosok utolsó fellegvára lett az osztrák csapatoktól elszenvedett vereség előtt. A Maszol – Új Magyar Szó online ezt írta: Már hagyomány Aradon, hogy a várban állomásozó zászlóalj évente kétszer megszervezi a Nyílt Napokat, de az erősen központosított hadseregen belül még nem sikerült legyőzni az indokolatlan gyanakvást, ok nélküli óvatoskodást, így a bejutás továbbra is bonyolult. Főleg a külföldi turistáknak nehezítik meg a látogatást, akiknek a várkapu átlépéséhez szükséges engedélyt a bukaresti védelmi minisztérium adhatja ki a kérvényezéstől számított egy-három napon belül, így a túlbonyolított procedúra miatt nem is javasolják a más állampolgárságú érdeklődőknek, hogy belépésre jelentkezzenek.