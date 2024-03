A gyűjtemény egyes tartalmai felbecsülhetetlen értékűek, érzékletesen bemutatják, hogy a hétköznapi ember szemszögéből, azaz alulnézetből milyen is volt az első nagy világégés. A műtárgyak segítségével minden olyan front és földrajzi érintettség megjelenik, amelyeken vagy harcoltak, vagy hadifogságba estek a magyar katonák. Láthatunk tiszti leveleket szibériai hadifogságból, avagy magyar katonai emlékeket a távoli Szamarkandból, hadirokkantak által készített alkotásokat vagy például József főherceg aláírásával ellátott levelet is. A relikviák elképesztő hitelességgel mutatják be az első világégés mindennapjait, amelyet mindenkinek látnia kell