Csanádpalota. A Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület szombaton mutatja be a Helytörténeti füzetek 3. kötetét. A programsorozat délelőtt negyed 11-kor kezdődik: Szikszai Zsuzsanna makói múzeumigazgató Asztalos P. Kálmánra emlékezik a róla elnevezett tájháznál, majd a koszorúzást követően meg lehet tekinteni a gyűjteményt. A könyvbemutatót 11-kor, a művelődési házban rendezik. Tartalmát Ádókné Debreczeni Ilona vezetésével kerekasztal-beszélgetésen mutatják be, amit kulturális műsor színesít helyi fellépőkkel, emellett Dér István festménykiállítása is megtekinthető.