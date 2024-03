Dedikált CD-n is elérhetőek már az Ezeregy éjszaka slágerei. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István world musicaljének zenei anyagát mostantól fizikai formában is birtokolhatják a rajongók. A dalok december óta Spotify-on is hallgathatók, a CD azonban nemcsak az előadás 14 dalát, hanem két bonus tracket is tartalmaz, ráadásul a szerzők és az előadó művészek autogrammal is ellátták - írja a Rádió88.