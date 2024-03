Az interdiszciplináris konferencián a múzeumi szféra különböző tudományágai jól megfértek egymás társaságában, a festményrestaurálástól a néprajzi kutatáson át az egyháztörténetig. Az előadásokban ráadásul helyi vonatkozások is felszínre kerültek, rögtön az elsőben, amelyet Hegedűs Anitától, a Móra Ferenc Múzeum PR-referensétől betegsége miatt sajnos nem személyesen hallhattak a jelenlévők, viszont elküldte előadását, ezt vetítették le. A Liebmann-gyűjteményből válogatott, és Enyedi Zoltán fényképeivel a hetvenes, nyolcvanas évek Szentesét is megidézte, az archív fotókon traktorosok és Lázár György is feltűntek, valamint szó esett arról, hogy a szocialista korszakban a képeket hogyan állították a korabeli ideológia szolgálatába.

Gyertyános Éva, a Gál Ferenc Egyetem kutatója Sziénai Szent Katalinról, Európa társ-védőszentjéről értekezett. Szabó-Erdélyi Gabriella, a Koszta-múzeum restaurátora a munkáit vette sorra, és avatott be szakmája rejtelmeibe, amelynek köszönhetően új életre keltek többek között Koszta és Kováts Károly festményei. Szintén a házigazda intézményből Szoboszlai Barbara néprajzkutató a tési és tőkei puszták juhászgenerációiról végzett kutatását tárta a hallgatóság elé. Kiss Norbert, a Szeged-Csanádi Egyházmegye teológusa XIII. Leóról és a szerzetesi unió előkészítéséről tartott előadást. Hergott Kristóf, a Koszta-múzeum régésze a Tisza-Maros-Körös vidékről, az avar kori amulettekről beszélt formai tipológiájuk megközelítésében. Irsai Farkas László, a Koszta-múzeum történész igazgatója a tanácsi köztársaságnak a magyar színházi életre gyakorolt hatásáról adta elő kutatását. Szabó Dániel, szintén a szentesi közgyűjtemény történésze a „felszabadító szovjet hadsereg” itteni, vármegyeközponti tartózkodásáról tartott előadást.

A múzeum májusban idegen nyelvű konferenciára készül.