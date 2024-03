A Délmagyar Podcast aktuális műsorában kérem, hallgassák meg Monostori András idegenvezetőt, akivel az 1879-es szegedi nagy árvíz történetéről beszélgetünk. Szóba kerülnek az árvíz idején bekövetkezett események, ide kapcsolódó legendák, illetve a katasztrófa előzményei. Emellett szó lesz arról is, hogy hogyan látták akkori nagy íróink, így Mikszáth Kálmán és Jókai Mór a szegedi nagy árvizet, de azt is górcső alá vesszük, hogy Ferencz József hogyan próbált (sikerrel) segíteni Szeged lakosságán és újjáépítésén. Nem utolsó sorban pedig beszélgetünk arról is, hogy milyen szegedi emlékhelyek őrzik ma a katasztrófa emlékét. Tartsanak velünk!