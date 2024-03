Az előző versenyhez hasonlóan a szegedi cukrász ismét egy fantasyszobrot alkotott. A 80-szor 80 centiméteres alapra megálmodott tengeri jelenet 84 centiméter magas – ez volt a kategória legnagyobb méretű alkotása a mezőnyben. Ez azért is figyelemre méltó, mert a versenyszabályzat értelmében az alkotásokhoz nem lehet használni mesterséges tartóelemet. Vagyis a kompozíció minden egyes elemének ehetőnek kell lennie.

Kemény cukormasszát használtam, az tartja a két főalakot

– mesélte Romicsné Domokos Mónika. A Mélységekből a magasságba című alkotáson egyébként egy sellőférfi és egy sellőlány a központi szereplő, alattuk, a vízben pedig számtalan tengeri élőlény látható a poliptól a medúzán át a korallig.

Nem terveztem meg a kompozíciót, egyszerűen csak így alakult. Először csak a sellőférfit akartam megformázni, de aztán láttam, milyen sok hely van még, ezért lett mellé egy lány is

– mosolygott.

A szoborkompozíció 40 óra alatt készült el. A felhasznált anyagok között van rizslap, ostya, fondant, fehércsokoládé és mikrós piskóta is. Ezek egy része rendkívül törékeny anyag, de a szobron is rengetek vékony, pici részlet van, így nagyon kellett figyelni, hogy semmi ne sérüljön az alkotás vagy a szállítás során. A Tündérkert Kézműves Torta és Sütemény műhely tulajdonosa elárulta, a legnehezebb a sellőlány pozíciójának kialakítása volt, hogy ívben meghajolva is stabil legyen. Ehhez képest az, hogy a testén lévő pikkelyeket egyesével ragasztgatta fel, már nem is tűnt olyan bonyolultnak. A színezés is ehető ételfesték, melyet szórópisztollyal és ecsettel vitt fel.

A legmagasabb pontszámmal megnyert aranyérem mellé Romicsné Domokos Mónika három különdíjat is kapott. A zsűri értékelésében kiemelte: olyan színvonalú szobrot alkotott, amely nemzetközi versenyen is megállná a helyét. A szegedi cukrász – aki egyébként mindössze 7 évvel ezelőtt kezdte el a szakmát – ezért azt tervezi, hogy jövőre külföldi mezőnyben is megméretteti magát. Díjnyertes szobra a tervek szerint a Krúdy iskolában lesz kiállítva, ahol egyébként tanít is. Fontosnak tartja ugyanis, hogy ezt a cukrászati ágat, amit csak kevesen művelnek, továbbadja a következő generációnak.