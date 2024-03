Jó ha tudják, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Polyák Zsolt fokozott ellenőrzést rendelt el április 30-ig.

A rendőrség szerint az ellenőrzés célja közlekedésbiztonsági helyzet javítása. Ez nagyjából azt jelenti, hogy azt szeretnék, ha kevesebb baleset lenne, ezért jobban figyelnek például a biztonsági öv használatára, és az ittas vezetőkre. De nyilván figyelnek a migránsokra és az embercsempészekre is, és a „közrend fenntartására.”

Ez amúgy jó hír, ha kicsit félelmetesen is hangzik.

Korábban egy sor olvasónk keresett meg bennünket azzal, hogy Szeged belvárosában, a Kárász utcán áldatlan állapotok uralkodnak. A kéregetők zaklatják a járókelőket, sőt, még a vendéglátóhelyek teraszán ülőket is megkörnyékezik, a pincérek pedig nem győzik őket elzavarni.

Pénteken jártam arra, a helyzet ha csak kicsit is, de már javult. Az pedig szerintem kifejezetten megnyugtató, ha rendőröket lát az ember a városban, és nem csak autóban ülve. Eddig az volt a panasz, hogy nincsenek kint az utcán a rendőrök, ez most szemlátomást megváltozott. Jómagam is több járőrpárost láttam már a belvárosban.

Szóval elképzelhető, hogy nyárra, a turistaszezon kezdetére élhető lesz a szegedi belváros, meg természetesen az összes többi vármegyei település is, hiszen a fokozott ellenőrzés nem csak a Szegedre vonatkozik.

Az pedig szintén jó, hogy ellenőrzik az autósokat. Mert – ugyan kevesebb hír jelenik meg mostanában közlekedési balesetekről – az nem azt jelenti, hogy nem is történnek.

Sok sikert a rendőröknek, teremtsenek nekünk élhető környezetet!