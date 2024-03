Magyarország egyik legsikeresebb kortárs szórakoztató irodalmi szerzője már többszörösen bebizonyította, hogy az arab világban nagyon otthonosan mozog. Arab-sorozatával lett ismert és felkapott író, így nem csoda, ha újabb, hasonló tematikájú regényét már sokan várták. És az hozta is a tőle elvártat: beleshetünk ebbe a sokak által még mindig kevéssé ismert és misztikusnak tartott világba, és szembesülhetünk azzal, hogyan bánnak a nőkkel ebben a társadalomban.

A regény főhőse Veronika, aki nincs túlságosan oda Dubajért. Nem úgy barátnője, Kata, aki állandóan arról beszél, mennyire szeretne ott élni. A sors furcsa fintora, hogy Veronikát a kényszer viszi rá, hogy odaköltözzön: nem túl elégedettek vele munkahelyén, kirúgás helyett viszont úgy döntenek, hogy cégcsoporton belül átirányítják és ezután nem hazai lakásokat, hanem dubaji luxus ingatlanokat fog értékesíteni.

Kata az idegen országba elviszik barátnőjét is – lényegében kierőszakolja az arab tulajdonosnál, hogy ha már úgyis fizeti a lakhatását, lehessen egy lakótársa. A férfival nem indul egyébként túl jól a viszonya, Hamza már az elején unszimpatikusnak találja, ahogyan Kata is őt. Kénytelenek azonban együtt dolgozni, Kata pedig gyorsan bebizonyítja, hogy igenis alkalmas a feladatra: már az első nap nagyértékű ingatlanbizniszt bonyolít le orosz partnerekkel. Hamar felveszi az új világ által támasztott elvárásokkal is a lépést, megtanulja, hogy itt minden pillanatban elegánsnak kell lenni és teljesen más szintet kell kiszolgálnia, mint Magyarországon. Időközben szép lassan megismeri a várost is, kezd minden tekintetben beilleszkedni.

Miközben Kata számára Hamza az utolsó férfi, aki iránt érdeklődne, egy nap összefut Mazennel, aki minden tekintetben tökéletesnek tűnik. Jóképű, kedves, intelligens. Természetesen azonban hamar kiderül, hogy nem mind arany, ami fénylik: ebben a történetben Mazen a tipikus rosszfiú, az arab sztereotípiák minden kellékével, Hamzáról pedig gyorsan kiderül, hogy a félig magyar származás puhított világlátásán annyit, hogy ő már nyugat-európai mércével mérten is úriember. Akinek persze szintén megvannak a maga sötét titkai, mégis sokkal szerethetőbb karakter, mint üzlettársa. Erre pedig egy idő után Kata is rájön.

A regény története szempontjából nem tartogat sok csavart vagy újdonságot. Előkerül benne a dubajozás, az arab férfiak nőkhöz való viszonya és persze az a hihetetlen gazdagság is átüt a lapokról, amelynek köszönhetően olyan munkafeltételekről és körülményekről olvashatunk, amikről csak gondolkozhatunk, vajon ezek valóban létező lehetőségek vagy csak az írói képzelet szüleményei. Bár ezek is érdekesek – főleg azoknak, akik nem olvastak még hasonló témában az írónőtől – mégsem elsősorban ezek emelhetők ki a sztorival kapcsolatban, hanem az a részletesség, amellyel a modern arab világ legikonikusabb városát bemutatja. Aki még nem járt ott, az is átérezheti, milyen ez a pezsgő, gazdag település, aki pedig már ismeri, újra átélheti ottani élményeit. Egyfajta romantikus útikalauz tehát ez a könyv, és ha így olvassuk, mindenképpen kellemes kikapcsolódást nyújt.