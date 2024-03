Az egyik versenyző a nyolcéves Csáky Emília volt, akit édesapja kísért el. Emília azon kevés gyerek közé tartozott, aki nem nagyon izgult. Elmondta, leginkább a Felkelt a napunk című dal nyerte el tetszését. Édesapjával, Csáky Balázzsal együtt gyakorolták a dalokat, aki nagy István, a király rajongó, a kedvence az őselőadás.

Balázs elmondta, hogy édesanyja harminc éven át énekelt a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok énekkarában, ő maga is többször statisztált, így egyáltalán nem idegen számára a színházi világ. Emília azonban most vehetne részt először színházi produkcióban, noha énekel, zongorázik és balettozik is. Mosolyogva jegyezte meg, hogy nagyon várják az előadást, noha ő maga nem mindig Istvánnak drukkol.