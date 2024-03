A magány a garzonban lakik címmel megjelentette első novelláskötetét Manger Adrienn, amelyet csütörtökön mutatott be a Stefánia Fiókkönyvtárban. A szegedi származású szerző a SZTE-n szerzett kommunikáció szakos diplomát, rövid ideig lapunknál, a Délmagyarországnál gyakornokoskodott. Ezt követően azonban a fővárosba költözött, a Komlósi Oktatási Stúdióban tanult, majd az RTL online részlegén helyezkedett el, most is ott dolgozik. Írói munkásságát Tallér Edina irodalmi műhelyében indította el.

Fotó: Timár Kriszta

A kötet alapötlete is itt jutott eszembe, bár akkor még nem tudtam, hogy könyv lesz belőle, csak írogattam

– mesélte. Összesen 26 novella szerepel a kiadványban, mindegyiknek női főszereplője van. A történetek pedig elsősorban az online világ visszásságait járják körbe: miért hazudunk és hogyan alakítja a személyiségünket az az identitás, amit magunknak építünk fel a közösségi oldalakon. A történetekben pedig mind benne vagyunk: elhanyagolt gyerek, csalódott szerető, szorongó anya vagy éppen alkoholista, öreg néni. A kötet különlegessége, hogy a borítóképet mesterséges intelligencia készítette.