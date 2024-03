A gyilkos személyén és a gyilkosság módján kívül mindent el lehet mondani egy krimiről – derült ki a Csongrádi Színtársulat próbáján, amire lapunk benézhetett ugyan, de semmilyen, a gyilkosságra utaló részleteket nem fecseghetünk ki, egyébként a szereplőktől is titoktartást kért a rendező.

Három év után viszik színre

Már régebb óta tervben volt, hogy a csongrádi színjátszók elővegyék és színpadra állítsák a Hétvégi gyilkosság című Agatha Christie-darabot – tudtuk meg Ferentzi Katitól, a társulat vezetőjétől, egyben az előadás rendezőjétől.

2021-ben gondoltuk azt, hogy egy műfajváltás kellene a sok zenés, mindenféle vígjáték, bohókásabb előadás mellé, és mivel sokan szeretjük Agatha Christie-t, ezért esett az ő egyik művére a választásunk. Természetesen nem szokásunk megkönnyíteni a saját dolgunkat, egy olyan színdarabot találtunk, ami még nem is jelent meg magyarul, angolul kaptuk a szövegkönyvet az ügynökségtől, mi fordíttattuk le. Ha minden jól sikerül, akkor Csongrádon lesz a magyarországi ősbemutatója

– közölte büszkén a társulat vezetője. Most már a név is kötelezi a Csongrádi Színtársulatot a nívósabb előadásokra, elég, ha csak a tavalyi A dzsungel könyvére és annak zajos sikerére gondolunk. Ferentzi Kati azt mondta, a lelkükben még nem ülepedett le a darab, nem tettek le arról, hogy Erdélyben is bemutassák.

Fotó: Darók József

A Hétvégi gyilkosság április végi bemutatójára próbálnak most feszes tempóban.

Érezzük, hogy ez nehezebb, nagyobb falat, a szövegterjedelem is nagyobb az eddigieknél. Több mint két órás előadásra lehet számítani, a próbák alatt egyre rövidült, ahogy gyakorlottabbá vált a szövegtudás, pergőbbé a játék. A cselekmény mozgatórugója a féltékenység, ami, mint tudjuk, csúnya dolgokra képes

– mondta Kati.

A tizenkét szereplő kiegészült egy mellékszereplővel, Fügével, a terápiás kutyával.

Néha főszereplőnek érezzük, annyira rajong érte a társulat, most éppen sajnos műtik, legalább három hétig nem tud próbálni, de rendkívül okos, ő már rendben van azzal, amit csinálnia kell a színpadon. Nem könnyű sem a gazdájának betanítani az apróbb trükköket, sem a mi szereplőinknek a saját szövegük mellett még rá is koncentrálni

– említette az újabb nehézségi fokot a rendező. A produkciót április 26-án és 27-én láthatják a nézők a Művelődési Központ és Városi Galéria Magyar király termében, az első előadásra a helyszínen, a másodikra pedig a Csemegi Károly Könyvtárban válthatók belépők.

Fotó: Darók József

90 fős passiójáték

Virágvasárnap, március 24-én délután 3 órakor immár a negyedik passióra készül a társulat a város főterén, de az időjárás miatt aggódnak, ami nem mindig szereti a csongrádi színjátszókat. Az idei előadás kilencven embert mozgat meg, a legnagyobb létszámban az ország összesen 33 passiójátéka között. 18 fős a zenei szekció, 20 kisgyermek táncol a jeruzsálemi bevonulásnál, a többi mind szereplő – részletezte a játékot rendező Ferentzi Kati.

Most olyan gyorsan betelt a létszám, hogy már több római katona volt, mint tavaly, apostolnak is többen jelentkeztek tizenkettőnél, ezt nem bővíthettük, így a tömegbe terelem át azokat, akik még szeretnének részt venni. Szentesről a Szent Erzsébet katolikus iskolából is jelentkeztek. Mindenki látja, hogy ez egy nagyon jó közösségi megmozdulás

– nyugtázta a rendező.