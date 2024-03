Az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi azt a két fonográfhengert, amelyekre Kossuth Lajosnak az aradi vértanúk emlékműve felavatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. A történelmi hangfelvételt két pesti vállalkozó, Felner Károly és Barna Tivadar készítették 1890. szeptember 20-án Torinóban – tájékoztat az OSZK weboldalán, ahol egy online kiállítás keretében tették közzé a magyar hangrögzítés történetének első dokumentumát.

A virtuális tablón olvasható, hogy Kossuth rövidebb-hosszabb megszakításokkal 1865-től élt Torinóban önkéntes száműzetésben, bár nem elszigetelten, remeteként, hiszen magyarországi híveivel állandó levelezésben állt, üzeneteket küldött nekik és olykor látogatókat is fogadott. Meghívták az 1890. október 6-i aradi ünnepségre is, de a kiegyezést elutasító, önmagát osztrák-magyarnak soha el nem ismert Kossuth tudta, hogy személyes részvétele erkölcsileg lehetetlen. Azt viszont vállalta, hogy ünnepi beszédét a fonográf segítségével megörökítsék és elvigyék Aradra. A leírásban arra is kitértek, hogy a Pesti Hírlap vonatkozó cikke szerint Kossuth eleinte idegenkedett az új technikától, így csak némi leleménnyel sikerült rávenni, hogy az „ördöngös masinába” mondja beszédét.

A virtuális kiállítás anyagában az említett cikk is elolvasható, emellett közzétették Kossuth Lajos fonográfba mondott beszédének saját kezű leiratát, valamit tanusítványát Barna Tivadar és Felner Károly részére, hogy a fonográfra felvett hang a sajátja. Időskori arcképe, torinói dolgozószobájának képe, és egy korabeli fotó az aradi szoboravatási ünnepségről is megtekinthető. Továbbá számos érdekesség olvasható arról többek között, hogy milyen körülmények között és mennyiért tudták az érdeklődők a hajdani kormányzó, a kor legkiválóbb szónokának beszédét meghallgatni, hogy miért volt keserű felhangja a beszédnek, valamint, hogy milyen sors várt az eredetileg három fonográfhengerre.

A fennmaradt hangfelvételt a virtuális kiállítás weboldalán hallgathatják meg az érdeklődők, akik Kossuth Lajos hangjával szeretnék ünnepelni március 15-ét. A könnyebb elérhetőség érdekében a recsegős, de jól kivehető hanganyagot itt is közzétesszük: