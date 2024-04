A 460 esztendővel ezelőtt keltezett dokumentumban hétszer is odaírták a város neve után ezt a kifejezést. Az oppidum jelentőségéről Móra József önkormányzati képviselő a város születésnapjára időzített sajtótájékoztatón elmesélte, a mezőváros a középkorban azt jelentette, hogy a jobbágyok pénzben is leróhatták úrbéri terheiket, ez pedig nagy szabadságot adott számukra. Vásártartási joggal is felruházta a települést ez a cím, ami a fejlődés záloga volt, hiszen élénk árucserét bonyolított le a város