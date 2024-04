Országos szinten is egyedülálló kiállítás nyílt kedden az Ezer Év Parkjában Mórahalmon. A csaknem 500 relikvia és műtárgy olyan részletgazdag módon tárja elénk az első világháborút, amelyet ez idáig nem lehetett látni. A gyűjtemény egyes részei felbecsülhetetlen értékűek, érzékletesen bemutatják, hogy a hétköznapi ember szemszögéből, azaz alulnézetből milyen is volt az első nagy világégés. A tárlaton láthatóak tüzérségi aknák, fegyverek, kitüntetések, csapatjelvények, tiszti levelek a szibériai hadifogságból, magyar katonai emlékek a távoli Szamarkandból, hadirokkantak által készített alkotások, vagy például a József főherceg aláírásával ellátott levél is.

Ünnepi beszédében Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere személyes, családi tragédiáján keresztül beszélt az első világháborúról.

Amikor az első világháborút említik, akkor egyetlenegy érzés az, amely eluralja a gondolataimat, a lelkemet, az a hála és a köszönet azoknak, akik életüket messzi távolban adták azért, hogy mi itt ma létezzünk. A szegedi 46-osok között csaknem 1100 alsótanyai apa, fiú és férj, aki az ismeretlenbe távozott a behívó parancsnoknak engedelmeskedve, és nem tértek többé haza. Köztük mind a négy dédnagyapám, akiknek emlékét mi már csak az első világháborús mórahalmi emlékműnél tudjuk ápolni

– mondta a polgármester. Beszédét azzal zárta, hogy az a mai egy olyan pillanat Mórahalom számára, amely beírja magát a város történelmébe.