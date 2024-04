Háromnapos programsorozatot szerveztek pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak péntektől vasárnapig Szegeden. A cél az volt, hogy a védőnői szolgálatot népszerűsítsék és a pályára csábítsanak minél több fiatalt. A konferenciát a Családbarát Jövőért Egyesület szervezte a Bálint Sándor Művelődési Házban. Kopasz Rudolf szervező lapunknak elmondta, a Hungarikum pályázaton nyertek 2,2 millió forintot, ebből valósították meg a programokat. A védőnői szolgálat ugyanis hungarikum, így annak népszerűsítésére tudtak pályázni.

Fotó: Karnok Csaba

Az ország számos pontjáról érkeztek diákok, összesen ötvenen. Itt tartózkodásuk költségét mi álljuk. Pénteken koncerten vettek részt, ahol a szintén hungarikumnak számító magyar nóták, illetve népdalok átdolgozását hallgathatták. Szombaton egész napos képzésen vettek részt, ahol nagy gyakorlattal rendelkező védőnők tartottak nekik interaktív előadásokat a védőnői szolgálat történetéről, a hivatásról, a védőnői képzésről, illetve a védőnői munka különböző területeit is bemutatták nekik. A diákok este táncházon vesznek részt, vasárnap pedig kulturális programokat szerveznek nekik

– sorolta a szervező.

Ezen a programon meg tudjuk mutatni a fiataloknak ennek a munkának a szépségét, illetve azt, hogy egy védőnő konkrétan milyen feladatokat végez. Főleg egészségügyi területen tanuló diákok vannak itt, ezért azt reméljük, hogy a program hatására többen is ezt a szakmát választják majd

– mondta el Patik Edit, a Magyar Védőnők Egyesületének szakmai alelnöke. Hangsúlyozta: nagyjából 400 védőnő hiányzik jelenleg Magyarországon a rendszerből, vagyis az álláshelyek 10 százaléka nincs betöltve. Ráadásul sokan helyettesítenek is, vagyis a tényleges üres álláshelyek száma még ennél is több.

Ez a szakma is elöregedőben van, ahogyan az egészségügy számos más területe is, vagyis nagy szükség van az utánpótlásra

– hangsúlyozta.

A Családbarát Jövőért Egyesület egyébként korábban is szervezett már hasonló eseményt – annak hatására többen is védőnői pályára mentek. A mostani programtól is hasonló eredményeket várnak.