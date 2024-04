Van-e a báboknak lelke és válhatunk-e felnőtt fejjel is bábszínésszé? Van-e helye a bábszínháznak a mindennapi életünkben? Paprikajancsi, vagy modern performansz, melyik a jövő? A Kövér Béla Bábszínház igyekszik lépést tartani a korral. A bábszínházak egyre többször jelennek meg az utcákon és tereken is. Ez azonban sok feladatot ró a művészekre a színfalak mögött, ahova következő podcastunkban Kiss Ágnes, a Kövér Béla Bábszínház igazgatója visz be a Hír FM szerkesztője, Hájas Barnabás kérdései nyomán.